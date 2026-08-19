जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अनियंत्रित होकर फिसली गाड़ी, हादसे में 4 लोग घायल
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास एक टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
HighLights
अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास टवेरा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई।
हादसे में गाड़ी में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
ड्राइवर ने नियंत्रण खोया, वाहन सड़क से फिसल गया।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास बुधवार को एक टवेरा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सिंथन टॉप से करीब दो से तीन किलोमीटर नीचे, लरनू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ।
अधिकारियों के मुताबिक, टवेरा गाड़ी (पंजीकरण संख्या JK03G-7299) एसकेआईएमएस सौरा से किश्तवाड़ की ओर एक शव लेकर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे। जिनमें चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।
जम्मू के राजौरी में भी हुआ हादसा
इससे पहले जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एक वाहन सड़क से फिसलकर खेतों में जा गिरी, इस हादसे में छह लोग घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गाड़ी से निकाला गया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।