जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अनियंत्रित होकर फिसली गाड़ी, हादसे में 4 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सिंथल टॉप के पास बुधवार को एक टवेरा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सिंथन टॉप से करीब दो से तीन किलोमीटर नीचे, लरनू पुलिस स्टेशन के इलाके में हुआ।

अधिकारियों के मुताबिक, टवेरा गाड़ी (पंजीकरण संख्या JK03G-7299) एसकेआईएमएस सौरा से किश्तवाड़ की ओर एक शव लेकर जा रही थी, तभी ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क से फिसल गई। गाड़ी में पांच लोग सवार थे। जिनमें चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।