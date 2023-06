Amit Shah कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे श्रीनगर, लाल चौक के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का किया शिलान्यास

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। Amit shah in Srinagar: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। भिवानी नगर में कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करने के बाद अब शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ स्मारक की आधारशिला रखी है। यह श्रीनगर में किसी सार्वजनिक स्थल पर अपनी तरह का पहला बलिदान स्तंभ है। जिसे शाह द्वारा आज शिलान्यास किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। अधिकारियों ने कहा कि यह स्मारक, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत एक परियोजना है। यह स्मारक उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

