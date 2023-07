Amarnath Yatra: पवित्र गुफा के पास पहाड़ से गिरे पत्थर, गुजरात की महिला श्रद्धालु की मौत

Amarnath Yatra 2023 श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान शनिवार शाम को संगम टाप और पवित्र गुफा के बीच भूस्खलन से गुजरात की एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला श्रद्धालु की पहचान 53 वर्षीय उर्मिला बेन मोदी पुत्री लक्ष्मी नारायण के तौर पर हुई है। उसे बचाने के प्रयास में जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्वतीय बचाव दल के दो सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गए।

पवित्र गुफा के पास पहाड़ से गिरे पत्थर, गुजरात की महिला श्रद्धालु की मौत : जागरण

