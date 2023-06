Amarnath Yatra 2023 जम्‍मू और कश्‍मीर में अमरनाथ धाम की वार्षिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्‍था कुलगाम के काजीगुंड पहुंच गया है। श्रद्धालु कल पवित्र गुफा के लिए रवाना होंगे। आज सुबह चार बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित यात्री निवास में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के वाहनों को झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया।

श्रद्धालुओं का पहला जत्‍था पहुंचा कुलगाम के काजीगुंड, कल होगा पवित्र गुफा के लिए रवाना

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। श्री अमरनाथ धाम की वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर घाटी पहुंच गया। श्रद्धालु आज दोपहर बाद नुनवन पहलगाम और बालटाल स्थित आधार शीविरों में पहुंचे, जहां से वह शनिवार को पवित्र गुफा के लिए रवाना होंगे। इस बीच, आज सुबह चार बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित यात्री निवास में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के वाहनों को झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए रवाना किया। पुलिस अधिकारियों ने किया स्‍वागत जम्मू से रवाना हुए श्रद्धालुओं का जत्था सुबह 11 बजे के करीब बनिहाल को पार कर कश्मीर घाटी के काजीगुंड पहुंचा। जिला उपायुक्त कुलगाम बिलाल मोहउद्दीन बट और दक्षिण कश्मीर रेंज के डीआइजी रईस मोहम्मद बट और एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल समेत अन्य अधिकारियों ने नवयुग सुरंग काजीगुंड में श्रद्धालुओं का स्वागत किया। सुरक्षा के पुख्‍ता इंतजाम यह सभी श्रद्धालु आज ही पहलगाम और बालटाल पहुंचेंगे। जिला उपायुक्त बिलाल मोहउद्दीन ने कहा कि अखरोट फैक्टरी काजीगुंड में 2400 और मीरबाजार स्थित भारतीय खाद्य निगम परिसर में बनाए गए शीविर में 2600 श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा है। अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन द्वारा अभूतपूर्व सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है।

