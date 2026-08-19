श्री अमरनाथ की छड़ी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, 22 अगस्त को श्रीनगर से होगी शुरू, जानें कब-कहां होगा पड़ाव 

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर: श्रीअमरनाथ की पवित्र छड़ी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दशनामी अखाड़ा के महंत एव पवित्र छड़ी के संरक्षक दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में छड़ी यात्रा 22 अगस्त को श्रीनगर से रवाना होकर उसी दिन पहलगाम पहुंचेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन पवित्र छड़ी श्रीअमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। इस दौरान भगवान महादेव की पूजा-अर्चना सहित विभिन्न सनातन अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। साथ ही श्रीअमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन होगा।

जिला उपायुक्त अनंतनाग एवं पहलगाम यात्रा अधिकारी डा. बिलाल मोहिउद्दीन बट ने संबंधित अधिकारियों के साथ पवित्र छड़ी के पहलगाम आगमन और पवित्र गुफा तक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा के सुचारु, सुरक्षित और निर्बाध संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

बैठक में एसएसपी अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरे, आठवीं जेकेएपी के कमांडेंट, पहलगाम विकास प्राधिकरण (पीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नुनवन बेस कैंप, चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी के कैंप निदेशक, एसडीएम पहलगाम, श्रीअमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

तय कार्यक्रम के अनुसार होगी छड़ी मुबारक की यात्रा बैठक में पवित्र छड़ी यात्रा के सुगम और सुरक्षित मार्ग को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि महंत दीपेंद्र गिरि के संरक्षण में पवित्र छड़ी 22 अगस्त को श्रीनगर से रवाना होगी और उसी शाम पहलगाम पहुंचेगी। 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में प्रवास के बाद 24 अगस्त को छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी पहुंचेगी।

25 अगस्त को शेषनाग में रात्रि विश्राम होगा, जबकि 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र छड़ी श्रीअमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। यहां पूजा-अर्चना और पारंपरिक सनातन अनुष्ठान संपन्न होंगे।

पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला उपायुक्त अनंतनाग डा. बिलाल मोहिउद्दीन बट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पवित्र छड़ी यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जलावन की लकड़ी, भोजन, पूजा सामग्री, पेयजल, आवास और स्वच्छता सहित सभी मूलभूत सुविधाएं पहले से सुनिश्चित करने को कहा।