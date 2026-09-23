जम्मू-कश्मीर: उत्तरी कमान पहुंचे एयर चीफ मार्शल AP सिंह, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा, बोले- 'दोनों बलों का तालमेल मिसाल'

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। भारतीय वायुसेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बुधवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी कमान क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा परिचालन परिस्थितियों और सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।

उत्तरी कमान मुख्यालय में वायुसेना प्रमुख को उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने क्षेत्र की प्रमुख परिचालन गतिविधियों और विभिन्न आयामों वाले अभियानों के प्रभावी संचालन के लिए जारी अंतर-सेवा समन्वय पहलों की जानकारी दी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया।