क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे आगा सैयद रुहुल्ला? इस्तीफे के दिए संकेत; जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने सोमवार को पार्टी छोड़ने के संकेत देकर जम्मू-कश्मीर की सियासत में हलचल बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक सुरक्षा, राज्य का दर्जा और राजनीतिक गरिमा बहाल करने की अपनी मुहिम को “एक निश्चित स्तर” तक पहुंचाने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला तत्काल नहीं होगा और वह “एक साल नहीं, बल्कि कुछ महीनों” की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ सुलह की संभावना को खुला रखते हुए कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व मेरे तीन सुझाव स्वीकारता है तो मैं अपना इरादा बदल सकता हूं।

संगठन से अलग होना पड़ेगा आगा सैयद रुहुल्ला ने किसी नए दल के गठन या किसी अन्य दल में शामिल होने संबधी सवाल को टालतेह हुए कहा कि मैं कभी सत्ता के लिए सियासत मेंं नहीं आया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर परिस्थितियों में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है और वह दिन जल्द आ सकता है, जब उन्हें संगठन से अलग होना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि संसद में रहते हुए उन्होंने अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर व्यापक राय बनाने की कोशिश की। अब वह अंतिम निर्णय से पहले कुछ और राजनीतिक पहल करना चाहते हैं।

राज्य के दर्जे और गरिमा की लड़ाई को आगे बढ़ाएं पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के बीच रूहुल्ला ने समाधान का एक रास्ता भी सुझाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ें और संसद में जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों, राज्य के दर्जे और गरिमा की लड़ाई को आगे बढ़ाएं।

रूहुल्लाह ने तर्क दिया कि यदि वह सांसद रहते हुए सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं और विभिन्न दलों से समर्थन जुटा सकते हैं, तो उमर अब्दुल्ला संसद में इससे कहीं अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। उनके मुताबिक, उमर के संसद जाने पर किसी अन्य विधायक या मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

राजनीतिक मुहिम को आगे ले जाने की कोशिश उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को शासन-व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, जबकि पार्टी को संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए व्यापक जनांदोलन खड़ा करना चाहिए। रूहुल्लाने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि विवाद व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के व्यापक राजनीतिक हितों से जुड़ा है। उन्होंने दोहराया कि उनका इस्तीफा तयशुदा दिशा है, लेकिन उससे पहले वह अपनी राजनीतिक मुहिम को “कुछ और आगे” ले जाना चाहते हैं।

सीएम उमर अब्दुल्ला को अपने पद से इस्तीफा देकर संसद का चुनाव लड़ना होगा कश्मीर मामलों मे जानकार रशीद राही ने कहा कि आगा सैयद रुहुल्ला ने पूरी तरह से गेंद पार्टी नेतृत्व के पाले में डालते हुए मख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं,उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए स्वीकारना आसान नही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने पद से इस्तीफा देकर संसद का चुनाव लड़ना होगा और विशेष दर्जे की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा।