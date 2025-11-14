बडगाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार पर बोले सांसद आगा रुहुल्लाह, 'अहंकार ही विनाश का कारण है'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने शुक्रवार को बडगाम उपचुनाव के नतीजों पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देते हुए कुरान की एक आयत साझा की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर अहंकार को "विनाश का कारण" बताया और विनम्रता व आत्मनिरीक्षण का आग्रह किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस इंटरनेट मीडिया पोस्ट में, मेहदी ने सूरह अल-अराफ़ की आयत 146 का हवाला दिया, जो अहंकार और संकेतों की अनदेखी के खिलाफ चेतावनी देती है। आयत में लिखा है: "मैं अपनी निशानियों से उन लोगों को दूर कर दूंगा जो धरती पर बिना अधिकार के अहंकारी हैं और अगर वे चेतना का मार्ग देखेंगे, तो उसे मार्ग नहीं मानेंगे; लेकिन अगर वे गुमराही का मार्ग देखेंगे, तो उसे मार्ग मानेंगे।"

उन्होंने अागे लिखा कि इस आयत से सीख यह मिलती है कि "अहंकार विनाश का कारण है," और आगे कहा कि "चेतना, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण ही मार्ग है।" हालांकि उन्होंने बडगाम उपचुनाव का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनकी पोस्ट नतीजों पर एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया प्रतीत होती है, जिसमें पीडीपी के आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद अल-मोसावी को 4,478 मतों से हराया था।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि मेहदी की यह टिप्पणी बडगाम में मिली हार को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रही प्रतिक्रियाओं के बीच आई है। यह सीट पिछले साल उमर अब्दुल्ला द्वारा गंदेरबल में जीत के बाद इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी।

इस सीट पर एक तनावपूर्ण और नाटकीय चुनाव अभियान देखा गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के भीतर आंतरिक कलह भी देखने को मिली। वरिष्ठ नेता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद अल मोसावी के लिए प्रचार करने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया और एनसी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का हवाला दिया।