अब रेल से दिल्ली पहुंचेंगे कश्मीर के सेब, बागवानों को मिलेगा बड़ा फायदा; देशभर में तेज होगी सप्लाई

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कश्मीर के बागवानी उत्पादों के कुशल, विश्वसनीय और किफायती परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बागवानी निदेशालय, कश्मीर ने घाटी के फल उत्पादकों, व्यापारियों और अन्य कृषि हितधारकों से उत्तरी रेलवे की समर्पित रेल पार्सल सेवा का अधिकतम उपयोग करने को कहा है। जेपीपी-आरसीएस नामक यह समर्पित सेवा सितंबर 2025 से संचालित हो रही है और बड़गाम को जम्मू के रास्ते आदर्श नगर दिल्ली से जोड़ती है। इस सेवा का एक मध्यवर्ती ठहराव बाड़ी ब्राह्मणा में भी है।

फल कटाई और विपणन के व्यस्त मौसम में यह किफायती, समयबद्ध और हर मौसम में उपलब्ध रेल परिवहन सुविधा बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे कश्मीर के बागवानी उत्पादों को देश के प्रमुख बाजारों तक तेजी से और सुगमता से पहुंचाने में मदद मिलेगी।

रेल सेवा से अब तक 24 हजार टन माल की ढुलाई अब तक ट्रेन संख्या 00462, बड़गाम से आदर्श नगर दिल्ली, 332 वीपी के माध्यम से करीब 7400 टन माल का परिवहन कर चुकी है, जिसमें सेब, ई-कामर्स और मिश्रित सामान शामिल हैं। वापसी यात्रा में 786 वीपी के माध्यम से लगभग 17,450 टन माल, मुख्य रूप से ई-कामर्स और मिश्रित सामान भेजा गया है।

बागवानों से रेल पार्सल सेवा का लाभ उठाने की अपील बागवानी निदेशालय ने फल उत्पादकों, व्यापारियों और अन्य संबंधित हितधारकों से विशेषकर आगामी पीक हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान इस समर्पित रेल सुविधा का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया है।