श्रीनगर में हटेगा कचरे का पहाड़! अच्छन में 40 साल में जमा हुआ 11.5 लाख टन कचरा; प्रशासन अब ऐसे करेगा सफाया

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर के अच्छन डंपिंग साइट पर करीब 11.5 लाख मीट्रिक टन पुराने और बिना उपचार किए गए कचरे का पहाड़ खड़ा है। वर्ष 1986 से लगातार कचरा डाले जाने के कारण चार दशक में जमा यह कचरा अब पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता बन गया है। सबसे बड़ा खतरा कचरे से निकलने वाले प्रदूषित पानी का है, जो बारिश के दौरान कचरे से होकर गुजरने पर हानिकारक पदार्थों से दूषित हो जाता है। इसके जमीन में रिसने से भूजल और आसपास के जलस्रोत प्रभावित होने की आशंका है।

हालिया ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि करीब 40 वर्षों से लगातार कचरा जमा होने के कारण साइट पर विशाल लैंडफिल बन चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, सड़ते-गलते कचरे से होकर गुजरने वाला बारिश का पानी प्रदूषित होकर मिट्टी के रास्ते भूजल तक पहुंच सकता है। यदि इस पानी को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र कर उपचारित नहीं किया गया तो इसका असर आसपास के पर्यावरण पर पड़ सकता है।

एनजीटी की संयुक्त समिति भी जता चुकी चिंता अच्छन लैंडफिल को लेकर चिंता नई नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की कार्यवाही के दौरान गठित संयुक्त समिति ने जुलाई 2024 में साइट का निरीक्षण किया था। समिति ने श्रीनगर में रोजाना पैदा होने वाले नगर निगम के कचरे, लैंडफिल की स्थिति और आसपास मौजूद महत्वपूर्ण जल निकायों की नजदीकी पर चिंता जताई थी। इनमें अंचर, खुशाल सर और गिलसर प्रमुख हैं।

एक हालिया वैज्ञानिक अध्ययन में खुशाल सर और अांचर झीलों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का भी अध्ययन किया गया है। इसमें अच्छन को श्रीनगर के प्रमुख कचरा निपटान स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए इन जल निकायों से इसकी नजदीकी का उल्लेख किया गया है।

विधानसभा समिति ने भी लिया जायजा अच्छन कचरा प्रबंधन स्थल का मामला जम्मू-कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के सामने भी पहुंच चुका है। समिति ने जुलाई में साइट और आसपास के वेटलैंड क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। पुराने कचरे के निस्तारण, प्रदूषित पानी के उपचार और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों के साथ आसपास रहने वाली आबादी पर संभावित स्वास्थ्य प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने की जरूरत पर भी जोर दिया गया।

दो साल में पुराने कचरे के निस्तारण का लक्ष्य सरकार ने दशकों से जमा कचरे से निपटने के लिए बायोमाइनिंग और बायोरिमेडिएशन शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार, करीब 11.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को अगले दो वर्षों में हटाने का लक्ष्य है। साथ ही अच्छन में आधुनिक और एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा विकसित करने की योजना है, जिस पर करीब 361 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रावधान है।

श्रीनगर नगर निगम शहर में रोज पैदा होने वाले नए कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम विकसित कर रहा है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे के लिए अलग सुविधा विकसित करने की योजना भी प्रस्तावित है।

चुनौती सिर्फ कचरे का पहाड़ हटाने की नहीं अच्छन की समस्या अब केवल शहर की सफाई व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह भूजल, झीलों, वेटलैंड, कृषि, स्थानीय आजीविका और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा व्यापक पर्यावरणीय मुद्दा बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल पुराने कचरे को हटाना पर्याप्त नहीं होगा। नए कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, कचरे से निकलने वाले प्रदूषित पानी के उपचार और संवेदनशील जल क्षेत्रों की सुरक्षा की स्थायी व्यवस्था भी जरूरी है।