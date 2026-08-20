श्रीनगर में 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला अफसर, ACB ने ट्रैप लगाकर दबोचा; निर्माण में डाल रही थी अड़ंगा
श्रीनगर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने नगर निगम की जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर गजाला अख्तर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अख्तर पर भवन निर्माण की अनुमति होने के बावजूद शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने का आरोप है।
HighLights
श्रीनगर नगर निगम की इंस्पेक्टर गजाला अख्तर गिरफ्तार।
10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई।
भवन निर्माण अनुमति के बावजूद रिश्वत की मांग।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB)ने श्रीनगर नगर निगम की एक महिला इंस्पेक्टर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने भवन निर्माण की अनुमति मिलने के बावजूद शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी।
एसीबी के मुताबिक, गजाला अख्तर श्रीनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 28 में जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि उन्होंने दो इमारतों के निर्माण के लिए शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी, जबकि शिकायतकर्ता के पास पहले से ही सक्षम अधिकारी की जरूरी भवन निर्माण की मंजूरी थी।
निर्माण कार्य में अड़ंगा डालने का आरोप
एसीबी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अख्तर जानबूझकर चल रहे निर्माण कार्य में देरी और बाधा डाल रही थी। उसे परेशान कर रही थी और उस पर मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहा थी।
गुप्त जांच में सही पाए गए आरोप
शिकायत प्राप्त होने के बाद, एसीबी ने गुप्त रूप से जांच की, जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सही साबित हुए। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत पुलिस स्टेशन एसीबी श्रीनगर में एफआईआर संख्या 11/2026 दर्ज की गई।
मांगते और लेते दोनों रंगे हाथ पकड़ी गई
इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। ऑपरेशन के दौरान, अख्तर को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की मांग करते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गवाहों की उपस्थिति में रिश्वत की राशि उसके पास से बरामद की गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।