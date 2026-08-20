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झेलम किनारे बनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पर ACB का एक्शन, सरकारी जमीन और नाले पर भी कब्जा; पूरे श्रीनगर में मचा हड़कंप

By Rahul Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:00 AM (GMT+05:30)

एसीबी श्रीनगर ने राजबाग में झेलम नदी के बाढ़ क्षेत्र में अवैध मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में FIR दर्ज की है।

झेलम किनारे बनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पर ACB का एक्शन। सांकेतिक फोटो

झेलम किनारे बनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पर ACB का एक्शन। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. राजबाग में झेलम नदी किनारे अवैध मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग पर कार्रवाई।

  2. एसीबी ने अधिकारियों और निजी लाभार्थियों पर FIR दर्ज की।

  3. सरकारी जमीन और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अवैध कब्जा।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर के पॉश इलाके राजबाग से भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जम्मू-कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) श्रीनगर ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और कई बड़े अधिकारियों के साथ-साथ निजी लाभार्थियों को भी आरोपी बनाया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे श्रीनगर में हड़कंप मच गया है।

एसीबी के मुताबिक, राजबाग इलाके में झेलम नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ब्यूरो ने पहले एक जॉइंट सरप्राइज चेक किया। जब इस चेक में कई गड़बड़ियां दिखीं तो पूरे मामले की बारिकी से जांच कराई गई।

वेरिफिकेशन में जो तथ्य सामने आए, वो चौंकाने वाले थे। इसके बाद ही एसीबी ने एफआईआर दर्ज की। प्रारंभिक जांच में ही यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक अवैध बिल्डिंग का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे अधिकारियों और निजी लोगों की मिलीभगत से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है।

नियमों को ताक पर रखकर बनी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग

जांच में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि झेलम नदी के फ्लड बेसिन और फ्रिंज एरिया, जहां निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, वहां एक बड़ी मल्टी-स्टोरी इमारत खड़ी कर दी गई। नदी के बाढ़ क्षेत्र में इस तरह का निर्माण न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि पर्यावरण और आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी बेहद खतरनाक है।

एसीबी का कहना है कि इस बिल्डिंग के लिए जो परमिशन दी गई थी, उसमें भी बड़े स्तर पर धांधली हुई है। अधिकारियों ने पहले बिल्डिंग परमिशन दी और फिर बाद में उसी परमिशन में अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए बड़े बदलाव कर दिए। स्वीकृत नक्शे के मुकाबले बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया और उसकी ऊंचाई अवैध रूप से बढ़ा दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी बदलावों के लिए संबंधित विभागों से जो अनिवार्य एनओसी लेनी होती है, वो ली ही नहीं गई।

सरकारी जमीन और नाले पर भी कब्जा

इस मामले में सिर्फ अवैध निर्माण ही नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जे का भी बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि लगभग 2.9 कनाल स्टेट और सामूहिक चरागाह जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। इसके अलावा, बिल्डिंग का निर्माण ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी किया गया है। यानी जहां से बरसात के पानी की निकासी होनी थी, वहीं पर निर्माण खड़ा कर दिया गया, जिससे भविष्य में इलाके में जलभराव और बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है।

एसीबी ने इस मामले में उन अधिकारियों को नामजद किया है, जिन पर इस पूरे घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इनमें तत्कालीन सीनियर टाउन प्लानर, एसडीए मुनीर अहमद खान, तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग, एसएमसी आरके टूटू और तत्कालीन इंचार्ज असिस्टेंट टाउन प्लानर एसएमसी उल्फत जान का नाम शामिल है। इनके अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों और इस अवैध निर्माण से लाभ लेने वाले गुलजार अहमद शेख और परवीना अख्तर को भी आरोपी बनाया गया है।

सभी आरोपियों पर पद के दुरुपयोग, आपराधिक साजिश और अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2006 के साथ-साथ आरपीसी की धारा 447-A, 468 और 120 के तहत केस दर्ज हुआ है। एससीबी का कहना है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।