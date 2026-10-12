'मौत' से बचने को मौत को लगाया गले, श्रीनगर में आग से बचने के लिए 3 मंजिला इमारत से कूदी महिला; तोड़ा दम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर के नूरबाग चौक स्थित जहांगीर मोहल्ला में रविवार को आग लगने की एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तीन मंजिला इमारत में लगी आग से बचने की कोशिश कर रही एक महिला की जान चली गई। आग की चपेट में आने के डर से महिला ने खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन इस कोशिश में उसे गंभीर चोटें आईं। बाद में चोटों का ताव न सह पाने के कारण उसने दम तोड़ दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान हलीमा शेख पत्नी गुलजार अहमद शेख के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को नूरबाग चौक के जहांगीर मोहल्ला स्थित तीन मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच घबराहट फैल गई और तुरंत इसका सूचना अग्निशमन विभाग को दी।

आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए। संबंधित टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू किए। आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।