श्रीनगर में तीन मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ मकान; दो दमकलकर्मी घायल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में आग लगने से एक तीन मंजिला रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया जबकि इस घटना में दो दमकलकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आग मंगलवार सुबह करीब 11:46 बजे इलाके में स्थित एक तीन मंजिला मंजिला मकान में लगी और स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलते ही दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।