जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में मध्य प्रदेश की गाड़ी से 600 सोने के सिक्के बरामद, हिरासत में लिए गए तीन लोग
कुलगाम जिले में वाहन जांच के दौरान सुरक्षाबलों ने एक मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी से 500-600 सोने के सिक्के बरामद किए।
HighLights
कुलगाम में वाहन जांच के दौरान सोने के सिक्के बरामद
मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी से 500-600 सोने के सिक्के मिले
तीन लोग हिरासत में, सोने के स्रोत की जांच जारी
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कुलगाम जिले में शुक्रवार को वाहन जांच के दौरान सुरक्षाबल को बड़ी बरामदगी हाथ लगी। मीरबाजार इलाके में मध्य प्रदेश नंबर के एक वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 500 से 600 सोने के सिक्के बरामद किए गए।
वाहन काजीगुंड से श्रीनगर की ओर जा रहा था। बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वाहन को जब्त कर पुलिस पोस्ट मीरबाजार पहुंचाया। वाहन में सवार तीन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें एक महिला शामिल है।
अधिकारियों के अनुसार, बरामद सोने के सिक्कों का सटीक वजन और कुल कीमत फिलहाल निर्धारित नहीं हुई है। इतनी बड़ी संख्या में सिक्के वाहन में क्यों ले जाए जा रहे थे और उनके स्रोत व गंतव्य के बारे में अभी जांच की जा रही है।
हिरासत में लिए गए तीनों लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस बरामदगी से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ ही सोने के सिक्कों की वास्तविक कीमत, उनके स्रोत और इस पूरे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है।