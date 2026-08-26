कश्मीर की नन्ही अमाल की बड़ी छलांग! 5 साल की उम्र में योगासन में जीता सिल्वर, अब गोल्ड पर नजर

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जिस उम्र में जब अमूमन ज़्यादातर बच्चे खेल-कूद का मज़ा ले रहे होते हैं, पांच वर्षीय मीर अमाल मदानी संतुलन, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का अनुशासन सीख रही हैं। कश्मीर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगासन मंच तक ले जाने का सपना देख रही हैं। अमााल ने हाल ही में शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 7वीं श्रीनगर ज़िला योगासन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

यह उनकी शानदार खेल यात्रा की एक उत्साहजनक शुरुआत हो सकती है। हालांकि, इस नन्ही चैंपियन के लिए सिल्वर मेडल ही मंज़िल नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। अपनी उम्र के हिसाब से गज़ब के आत्मविश्वास के साथ, अमाल कहती हैं कि उनका सपना बड़े काम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीतना और अपने माता-पिता का नाम रोशन करना है।

अमाल ने कहा, 'पीठ के बल योगासन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे अपने माता-पिता और ट्रेनर्स का पूरा सहयोग मिलता है। मेरा मकसद कश्मीर के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतना और अपने माता-पिता को गौरवान्वित करना है।'

'हर कदम पर उसका साथ देंगे' अमाल के पिता तबरेज़ मदानी का कहना है कि परिवार आमाल को आगे बढ़ने के हर संभव मौके देना चाहता है। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छा करे और अपने जुनून को पूरा करे। हम हर कदम पर उसका साथ देंगे और उसे आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह सब देंगे।'

मदानी परिवार के लिए अमाल का सफ़र सिर्फ़ मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। यह एक छोटी बच्ची को बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास देने और कश्मीर का नाम राज्य की सीमाओं से बाहर भी रोशन करने का मौका देने के बारे में है।

कोच ने की अमाल के हुनर और जोश की तारीफ़ नेशनल योगासन कोच ज़ुबैदा ने भी अमाल के हुनर और जोश की तारीफ़ करते हुए कहा कि पांच साल की इस बच्ची ने अपनी उम्र के हिसाब से बेहतरीन क्षमता दिखाई है। ज़ुबैदा ने कहा, 'अमाल एक बहुत होनहार युवा प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में योगासन के प्रति उसने जो आत्मविश्वास, अनुशासन और दिलचस्पी दिखाई है, वह काबिले-तारीफ़ है। अगर उसे सही ट्रेनिंग और हौसला मिलता रहा, तो वह इस खेल में बहुत कुछ हासिल कर सकती है।'