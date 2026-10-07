जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की
पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए गए हैं
यह गिरफ्तारी जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार है
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। यह गिरफ्तारी सुरक्षाबलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।
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