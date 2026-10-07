जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। पांच आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। यह गिरफ्तारी सुरक्षाबलों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

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