नेपाल में बाढ़ ने जम्मू-कश्मीर की चिंता बढ़ाई! 5 ग्लेशियल झीलें बेहद संवेदनशील, 2704 इमारतों-15 पुलों पर खतरा

नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उनसे जुड़ी आपदाओं के बीच जम्मू-कश्मीर की पांच ग्लेशियल झीलों को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के लिहाज से ‘बहुत अधिक संवेदनशील’ श्रेणी में रखा गया है। इन झीलों के संभावित डाउनस्ट्रीम प्रभाव क्षेत्र में 2,704 इमारतों के अलावा करीब 15 बड़े पुल, सड़क नेटवर्क और कम से कम एक जलविद्युत परियोजना प्रभावित हो सकती है।

यह आकलन ऐसे समय महत्वपूर्ण हो जाता है, जब हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों और अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। नेपाल में अगस्त 2024 में थामे गांव में थ्यानबो ग्लेशियल झील से निकली बाढ़ ने मकानों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था।

वहीं, 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में अचानक आने वाली जल आपदाओं के खतरे को सामने ला दिया। प्रारंभिक आकलन के अनुसार बर्फीले हिमस्खलन से ल्हेंदे नदी में अस्थायी अवरोध बना और उसके टूटने से अचानक बाढ़ आई। हालांकि, इस घटना में किसी ग्लेशियल झील के फटने की भूमिका की अभी जांच की जा रही है।

155 ग्लेशियल झीलों का वैज्ञानिक आकलन कश्मीर विश्वविद्यालय के जियोइन्फार्मेटिक्स विभाग के शोधकर्ताओं के अध्ययन, जो जर्नल आफ ग्लेशियोलाजी में प्रकाशित हुआ है, में कश्मीर हिमालय की 155 ग्लेशियल झीलों का वैज्ञानिक आकलन किया गया। इसमें झीलों के विस्तार की दर, प्राकृतिक बांध की स्थिरता तथा आसपास की भू-आकृतिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे हाइड्रो-जियोमॉर्फिक संकेतकों को आधार बनाया गया।

अध्ययन के आधार पर ब्रामसर, चिरसर, नुंदकोल, गंगाबल और भागसर झीलों को अन्य झीलों की तुलना में गलोफ के लिहाज से ‘बहुत अधिक संवेदनशील’ श्रेणी में रखा गया है। इन झीलों से संभावित बाढ़ के रास्तों और उनके डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में मौजूद आबादी तथा बुनियादी ढांचे का भी प्रारंभिक भू-स्थानिक आकलन किया गया है।

हालांकि, ‘बहुत अधिक संवेदनशील’ वर्गीकरण का अर्थ यह नहीं है कि ये झीलें वर्तमान में अस्थिर हैं या इनके प्राकृतिक बांध तत्काल टूटने की स्थिति में हैं। इसका अर्थ है कि किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थिति या ट्रिगरिंग घटना के कारण इन झीलों में अन्य झीलों की तुलना में अचानक जल निकासी का खतरा अधिक हो सकता है।

2,704 इमारतें संभावित प्रभाव क्षेत्र में अध्ययन के अनुसार पांचों झीलों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में करीब 2,704 इमारतें, लगभग 15 बड़े पुल, सड़क मार्ग और एक जलविद्युत परियोजना संभावित गलोफ की चपेट में आ सकती है। गांदरबल, शोपियां और कुलगाम सहित विभिन्न क्षेत्रों में संभावित बाढ़ मार्गों के साथ स्थित बस्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान की गई है।

गांदरबल क्षेत्र में नुंदकोल और गंगाबल झीलों से निकलने वाला पानी वांगथ नाला और आगे सिंध नदी तंत्र की ओर जाता है। अध्ययन के अनुसार नुंदकोल और गंगाबल से संभावित गलोफ की स्थिति में 1,184 इमारतें, चार पुल और एक जलविद्युत परियोजना प्रभावित हो सकती है। वहीं, भागसर झील के मामले में 1,114 इमारतों, छह पुलों और मुगल रोड पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

झील की गहराई और पानी की मात्रा का आंकड़ा जरूरी संभावित गलोफ की भयावहता का आकलन केवल झील के क्षेत्रफल के आधार पर नहीं किया जा सकता। बाढ़ की मात्रा, पानी की गति और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों तक उसके पहुंचने के समय का अनुमान लगाने के लिए झील की वास्तविक गहराई और उसमें मौजूद पानी की मात्रा का सटीक आंकड़ा जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुसार फील्ड आधारित बैथिमेट्रिक आंकड़ों की कमी अभी बड़ी चुनौती है। इसी के लिए उच्च-सटीकता वाली आरटीके-इनेबल्ड रोबोटिक इको-साउंडिंग बोट जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2026 में पश्चिमी हिमालय की उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों का विस्तृत बैथिमेट्रिक सर्वे करने की योजना है।

नेपाल की घटनाओं से सीखने की जरूरत नेपाल में अगस्त 2024 में थामे में हुई गलोफ घटना ने दिखाया कि जोखिम केवल एक झील तक सीमित नहीं रहता। वैज्ञानिक आकलनों में इसे कासकेडिंग गलोफ बताया गया, जिसमें ऊपर की झील से निकले पानी ने नीचे स्थित दूसरी झील को प्रभावित किया और बाढ़ का प्रभाव कई गुना बढ़ गया।

जुलाई 2025 में चीन-नेपाल सीमा क्षेत्र में ग्लेशियल झील से जुड़ी बाढ़ ने भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि ग्लेशियल झील, ग्लेशियर, प्राकृतिक बांध, पहाड़ी ढलान, नदी और डाउनस्ट्रीम बस्तियों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए जोखिम तंत्र के रूप में देखना होगा।

सैटेलाइट से गांव तक पहुंचे चेतावनी तंत्र जम्मू-कश्मीर में संवेदनशील झीलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट आधारित निगरानी, जमीनी सर्वेक्षण, सेंसर आधारित हाइड्रो-मौसम संबंधी माप और लगभग रियल टाइम संचार प्रणाली को एकीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य झील में होने वाले बदलाव की पहचान के साथ-साथ संभावित बाढ़ मार्ग में आने वाली आबादी तक समय रहते चेतावनी पहुंचाना है।