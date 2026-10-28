जम्मू: LoC से सटे गांव की महिलाओं का कमाल, केक-कुकीज बनाकर बदली तकदीर; ऐसे बनीं आत्मनिर्भर

जागरण संवाददाता, राजौरी। नियंत्रण रेखा के नजदीक स्थित लाम गांव की चार महिलाओं ने बेकरी उत्पादों के जरिये आत्मनिर्भरता की राह बनाई है। पांच साल पहले शुरू हुई लाम बेकरी आज उनके लिए रोजगार, हुनर और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का माध्यम बन चुकी है।

सेना की लाम स्थित राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने असीम फाउंडेशन के सहयोग से इस इकाई की स्थापना स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से की थी। घरेलू कामकाज से आगे बढ़कर अपने पैरों पर खड़ी हो रहीं महिलाएं बेकरी में काम करने वाली सीमा देवी ने बताया कि शुरुआत में चार महिलाओं को इकाई चलाने के लिए चुना गया था। प्रशिक्षण के बाद अब वे पेशेवर तरीके से उत्पाद तैयार कर रही हैं। इससे पहले उनका अधिकतर समय घरेलू कामों में बीतता था, जबकि अब वे आमदनी अर्जित कर रही हैं।

आधुनिक मशीनरी से बनते हैं कुकीज, केक और ब्रेड बेकरी से जुड़ी तरजिदर कौर के अनुसार, ज्यादातर कच्चा माल स्थानीय बाजार से खरीदा जाता है। खमीर जैसी कुछ सामग्री बाहर से मंगवानी पड़ती है। आवश्यक मशीनरी की मदद से यहां कुकीज, केक और ब्रेड सहित विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।