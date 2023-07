Rajouri: रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौटते हुए वाहन खाई में गिरा, 12 लोग थे सवार, चार की मौत

Rajouri News एक वाहन करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे का शिकार हुए लोग एक ही कुंबे के तीन परिवारों के सदस्य हैं। ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार 12 लोग नौ यात्रियों की क्षमता वाले ईको वाहन में सवार होकर जा रहे थे।

रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौटते हुए वाहन खाई में गिरा, 12 लोग थे सवार, चार की मौत

राजौरी, जागरण संवाददाता। जिले के थन्नामंडी में बुधवार तड़के एक वाहन करीब 150 फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजौरी के गर्वनमेंट मेडिकल कालेज (जीएमसी) अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे का शिकार हुए लोग एक ही कुंबे के तीन परिवारों के सदस्य हैं। ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आना और ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। अंतिम संस्कार में गए थे 12 लोग जानकारी के अनुसार, थन्नामंडी के भंगाई गांव के 12 लोग मंगलवार देर शाम नौ यात्रियों की क्षमता वाले ईको वाहन में सवार होकर अपने किसी निकट संबंधी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुंछ जिले के बफलियाज गए थे। वहां अंतिम क्रिया में भाग लेकर ये लोग रात करीब साढ़े बारह बजे वापस अपने गांव की ओर निकले। वाहन खाई में जा गिरा रात को सफर कर ये लोग सुबह करीब तीन बजे अपने घर से मात्र 100 मीटर दूर पहुंचे थे कि चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन खाई में जा गिरा। थन्नामंडी-भंगाई मार्ग पर हुई इस दुर्घटना के बारे में जब गांव के लोगों को पता चला तो वे मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस व प्रशासन को भी सूचित किया गया। फिर शुरू हुआ खाई में से घायलों को निकालने का सिलसिला। सभी को थन्नामंडी के उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी राजौरी में भर्ती करवाया गया। राजौरी के जिला विकास उपायुक्त विकास कुंडल ने अस्पताल का दौरा कर घायलों का हालचाल जाना।

