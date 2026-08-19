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जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सड़क से फिसलकर खेत में गिरी कार, हादसे में 6 लोग घायल

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:16 AM (IST)

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में छह लोग घायल हो गए। जिले के खवास इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसलकर खेतों में जा गिरी।

HighLights

  1. राजौरी में बुधवार सुबह सड़क हादसा हुआ

  2. खवास इलाके में कार सड़क से फिसलकर खेत में गिरी

  3. हादसे में कुल छह लोग घायल हुए, प्राथमिक उपचार जारी

डिजिटल डेस्क, राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में छह लोग घायल हो गए। जिले के खवास इलाके में एक गाड़ी सड़क से फिसलकर खेतों में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को गाड़ी से निकाला गया और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार दिया गया। जिसके बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

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