जम्मू-कश्मीर: पुंछ-दिल्ली के बीच स्लीपर बस चलेगी, लंबा सफर होगा आसान, जानें कितना है किराया
पुंछ से दिल्ली के लिए जल्द ही स्लीपर बस सेवा शुरू होने जा रही है, जो जिले के लोगों के ...और पढ़ें
HighLights
पुंछ से दिल्ली के लिए पहली स्लीपर बस सेवा शुरू।
लंबी दूरी की यात्रा अब अधिक आरामदायक और सुविधाजनक।
पुंछ-दिल्ली रूट पर दो बसें, किराया 2500 रुपये।
जागरण संवाददाता, पुंछ। पुंछ से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सीमावर्ती जिला पुंछ के लोगों को जल्द लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्लीपर बस की सुविधा मिलने जा रही है। जिले में पहली बार स्लीपर बस पहुंची है, जो पुंछ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी।
बस के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने चालक और मालिक का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
पुंछ से दिल्ली तक का किराया
जानकारी के अनुसार, पुंछ और दिल्ली के बीच दो स्लीपर बसों का संचालन किया जाएगा। एक बस पुंछ से दिल्ली और दूसरी दिल्ली से पुंछ की ओर यात्रियों को सुविधा देगी। पुंछ से दिल्ली तक का किराया 2500 रुपये बताया गया है।
स्थानीय लोगों ने इसे सामान्य और सुविधाजनक बताते हुए लंबी दूरी के सफर में यात्रियों के लिए आरामदायक सुविधा मिलने की बात कही।
पुंछ से दिल्ली आने-जाने वालों की राह होगी आसान
लोगों के अनुसार पुंछ से दिल्ली की दूरी अधिक होने के कारण यात्रियों को लंबे समय से आरामदायक परिवहन साधन की जरूरत महसूस हो रही थी।
नई सेवा से काम, शिक्षा, कारोबार, उपचार या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।