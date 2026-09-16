जम्मू-कश्मीर: पुंछ-दिल्ली के बीच स्लीपर बस चलेगी, लंबा सफर होगा आसान, जानें कितना है किराया

जागरण संवाददाता, पुंछ। पुंछ से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सीमावर्ती जिला पुंछ के लोगों को जल्द लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्लीपर बस की सुविधा मिलने जा रही है। जिले में पहली बार स्लीपर बस पहुंची है, जो पुंछ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी।

बस के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने चालक और मालिक का गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पुंछ से दिल्ली तक का किराया जानकारी के अनुसार, पुंछ और दिल्ली के बीच दो स्लीपर बसों का संचालन किया जाएगा। एक बस पुंछ से दिल्ली और दूसरी दिल्ली से पुंछ की ओर यात्रियों को सुविधा देगी। पुंछ से दिल्ली तक का किराया 2500 रुपये बताया गया है।