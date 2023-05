जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सेना ने पकड़ा, पूछताछ जारी

राजौरी/जम्मू, पीटीआई: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से घुसपैठ का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारतीय सेना ने पकड़ लिया। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के कोटली के करेला गांव के निवासी मोहम्मद उस्मान (30) को सैनिकों ने रविवार देर शाम तारकुंडी गांव में घुसने के बाद रोक लिया।

J&K | An infiltrator, Mohammad Usman, who is a resident of Kotli district in PoK, was detained at Line of Control (LoC) in Rajouri district for trying to intrude into Indian side: Army Sources