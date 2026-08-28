एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने की फायरिंग; राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, राजौरी। जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट गुरुवार शाम एक संदिग्ध आतंकी की गतिविधि देखी गई, जिसके बाद सुरक्षाबल ने फायरिंग की। आतंकी के घुसपैठ करने की कोशिश की आशंका के चलते पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और व्यापक तलाशी अभियान जारी है।

शाम करीब 7:15 बजे एलओसी के निकट तैनात जवानों ने एक संदिग्ध आतंकी को देखा, जो बैग लेकर घूम रहा था। उसे नियंत्रण रेखा और बाड़ के बीच के इलाके में देखा गया। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी ओर फायरिंग की। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाबल की कार्रवाई के जवाब में संदिग्ध आतंकी ने भी दो राउंड गोली चलाई। इसके बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई।

घटना के तुरंत बाद, आसपास के सभी अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों को अलर्ट कर दिया गया। नियंत्रण रेखा के समीप आने-जाने वाले संभावित रास्तों और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षाबल ने संदिग्ध व्यक्ति के संभावित ठिकाने और उसके भागने के रास्तों को ध्यान में रखते हुए इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है।

अधिकारियों के अनुसार, घटना को गंभीरता से लेते हुए व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जवान जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, नालों और अन्य संभावित स्थानों की गहन तलाशी ले रहे हैं। अंधेरे और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।

नौशहरा सेक्टर नियंत्रण रेखा से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है और यहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रखती हैं। हाल के समय में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों की आशंका को देखते हुए अग्रिम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मजबूत रखी गई है।