मुगल रोड पर सीजन की पहली बर्फबारी, फिसलन बढ़ते ही वाहनों की आवाजाही बंद; पुंछ से शोपियां जाने वालों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, पुंछ। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात रोकने का फैसला लिया गया है। मार्ग बंद होने से इस सड़क से होकर सफर करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मुगल रोड जम्मू संभाग के पुंछ जिले को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। यह मार्ग पीर पंजाल की पहाड़ियों से होकर गुजरता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव का असर यहां यातायात पर तेजी से पड़ता है।

बर्फबारी के दौरान सड़क पर फिसलन बढ़ने और वाहनों के फंसने का खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाते हुए मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला मुगल रोड के एसओ ट्रैफिक महरूफ चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में ताजा बर्फबारी होने और सड़क पर फिसलन बढ़ने के कारण सुरक्षा के लिहाज से यातायात बंद किया गया है। उन्होंने यात्रियों को सलाह दी कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता और सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक मुगल रोड पर सफर करने से बचें।

उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान सड़क पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो सकता है। विशेषकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले हिस्सों में फिसलन के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात रोकना आवश्यक है।

मौसम साफ होने के बाद बहाली की उम्मीद अधिकारियों के अनुसार, बर्फबारी रुकने और मौसम अनुकूल होने के बाद सड़क की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद मार्ग को यातायात के लिए सुरक्षित बनाने और आवाजाही बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल, संबंधित अधिकारी मौसम और सड़क की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

मार्ग की बहाली से पहले सड़क पर जमा बर्फ और फिसलन की स्थिति का आकलन करना जरूरी होगा, ताकि वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू होने पर किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा न रहे। यातायात बहाल करने का फैसला सड़क की स्थिति और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

यात्रियों से सतर्क रहने की अपील मुगल रोड पर सफर करने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले यातायात संबंधी ताजा जानकारी प्राप्त करें। मौसम खराब रहने के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना भी जरूरी है।