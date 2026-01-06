जागरण संवाददाता, पुंछ। पीर पंजाल के पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण सोमवार दोपहर बाद मुगल रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने सभी प्रकार के गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी। यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

पुंछ के कई जिलों में हिमपात दरअसल, बर्फीली हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। शाम को पुंछ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और पीर पंजाल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। इनमें लोरन, साब्जिया और सुरनकोट के दूरदराज क्षेत्र शामिल हैं।

ताजा बर्फबारी के चलते राजौरी-पुंछ को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड पर फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया। पिछले हफ्ते भी बंद हुई थी सड़क गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले भी बर्फबारी के कारण मुगल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया था, जिसे तीन दिन तक बर्फ हटाने के बाद रविवार को बहाल किया गया था।