15 अगस्त से पहले कोई बड़ी साजिश? पुंछ में संदिग्ध गतिविधि के बाद अलर्ट मोड में सुरक्षाबल, जंगलों में तलाशी अभियान जारी

जागरण संवाददाता, राजौरी। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में मंगलवार को सुरंग निर्माण स्थल के पास संदिग्ध हलचल दिखाई देने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। निर्माण स्थल पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए एहतियात के तौर पर तीन से चार राउंड फायर किए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, मेंढर सेक्टर में एक निर्माणाधीन सुरंग के पास ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को संदिग्ध गतिविधि नजर आई। गार्ड ने संभावित खतरे को देखते हुए सावधानी के तौर पर फायरिंग की। गोली चलने की आवाज के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।

सुबह छह बजे शुरू हुआ संयुक्त अभियान घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू करने का फैसला लिया। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब छह बजे पुलिस, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया।

सुरक्षा बलों ने भटादुरियां, संगियोट और आसपास के जंगल क्षेत्रों को अभियान के दायरे में लिया है। घने जंगल और पहाड़ी इलाका होने के कारण सुरक्षाबल पूरी सतर्कता के साथ क्षेत्र की तलाशी ले रहे हैं। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों के संभावित स्थानों की जांच की जा रही है।

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सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि निर्माण स्थल के आसपास दिखाई दी संदिग्ध हलचल किससे संबंधित थी। इसके लिए जंगलों में आने-जाने वाले रास्तों, आसपास के इलाकों और संवेदनशील स्थानों की भी जांच की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई घटना के बाद निर्माणाधीन सुरंग और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने क्षेत्र में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा बलों की टीमें जंगल के अलग-अलग हिस्सों में जाकर तलाशी ले रही हैं।

मेंढर और आसपास का इलाका सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया और तत्काल संयुक्त अभियान शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल अभियान के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति या अन्य आपत्तिजनक सामग्री के मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल हर संभावित पहलू की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी सतर्कता घटना की जानकारी सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की आवाजाही के कारण क्षेत्र में सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें।

अधिकारियों ने बताया कि निर्माण स्थल पर तैनात

सुरक्षा गार्ड की सतर्कता के कारण संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता चल सका। गार्ड द्वारा एहतियाती फायरिंग किए जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। अभियान के नतीजे का इंतजार भटादुरियां, संगियोट और आसपास के जंगलों में चल रहे संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बल संदिग्ध गतिविधि के संबंध में हर संभावित सुराग जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।