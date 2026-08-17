बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का श्रीगणेश, LG सिन्हा ने किया शुभारंभ; कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना

जागरण संवाददाता, राजौरी। बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा का रविवार शाम को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधिवत तरीके से शुभारंभ किया। इसके चलते श्रीअमरनाथ यात्रा के आधार शिविर भगवती नगर से सोमवार सुबह छह बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ।

यात्रा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कई नेताओं के अलावा जम्मू के विभिन्न हिस्सों और देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु शामिल होंगे। जम्मू से पुंछ तक यात्रा मार्ग पर सेना, पुलिस व अर्धसैनिकबल की तैनाती रही। स्वास्थ्य, यातायात और अन्य जरूरी सुविधाओं के इंतजाम किए हैं। शाम को श्रद्धालु मंडी (पुंछ) में रुकेंगे और मंगलवार सुबह बाबा के दर्शन करेंगे।