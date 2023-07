कश्मीर के मुगल रोड पर हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरी कार; तीन की मौत और एक घायल

जम्मू-कश्मीर के मुगल रोड पर रविवार देर शाम एक हादसा हो गया। यहां एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक घायल है। जानकारी के अनुसार कार में फोरेस्ट डिपार्टमेंट के निदेशक रणबीर सिंह बाली उनकी पत्नी परवींद्र कौर बेटा इरवान सिंह और बेटी महरीन कौर थीं।

राजौरी, जागरण संवाददाता। रविवार देर शाम को मुगल रोड पर पनार पुल के पास एक कार 300 फिट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक घायल है। घायल को उपचार के लिए उप जिला अस्पताल सुरनकोट में भर्ती करवाया गया है। मृतकों की पहचान वन व पर्यावरण विभाग में निदेशक वित्त रणबीर सिंह बाली, उनकी पत्नी परवींद्र कौर और बेटा इरवान सिंह के रूप में हुई है। रणबीर सिंह की बेटी महरीन कौर हादसे में घायल हुई है। यह सभी कार में सवार होकर कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे थे। जैसे ही कार पनार पुल के पास पहुंची तो चालक ने कार से अपना संतुलन खो दिया और कार सीधे 300 फिर गहरी खाई में जा गिरी। उसी समय इस मार्ग से गुजर रहे लोगों ने अन्य लोगों के साथ-साथ पुलिस व सेना को सूचित किया और उसी समय राहत कार्य शुरू कर दिया गया। इस हादसे में रणबीर सिंह बाली, उनकी पत्नी परवींद्र कौर व बेटे इरवान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बेटी महरीन कौर को गंभीर हालत में सुरनकोट के अस्पताल में लाया गया। यहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। अभी तक एक शव को खाई से सड़क तक पहुंचाया गया है जबकि अन्य दोनों शव अभी भी कार के अंदर हैं। उन्हें कार से निकाल कर सड़क तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। यह परिवार कश्मीर के बारामुला का रहना वाला है और मौजूदा समय में जम्मू में रह रहा था। घायल को अस्पताल पहुंचाने में लग गए ढाई घंटे मुगल रोड पर ट्रैफिक पुलिस की नाकामी के कारण जाम लगना आम बात हो चुकी है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मुगल रोड पर लंबा जाम लगा हुआ था। लोगों ने घायल महरीन को खाई से निकाल कर सड़क तक पहुंचा दिया, लेकिन जाम के कारण ढाई घंटों बाद घायल सुरनकोट अस्पताल पहुंच पाई। जबकि यह सफर आधे घंटे में तय किया जा सकता था।

