Water Crisis सुंदरबनी की कई पंचायतों में लोगों को स्‍वच्‍छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को कई किलोमीटर दूरी तय कर प्राकृतिक जल स्रोतों से पेयजल लाना पड़ रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की जल मिशन योजना से लेकर अन्य योजनाएं भी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। पंचायत के कुछ हिस्सों में लोग वर्तमान समय में भारी जल संकट से जूझ रहे हैं।

सुंदरबनी की कई पंचायतों में लोगों को नहीं मिल रहा स्‍वच्‍छ पीने का पानी

सुंदरबनी, संवाद सहयोगी: भीषण गर्मी में उप जिले की कई पंचायतों में लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को कई किलोमीटर दूरी तय कर प्राकृतिक जल स्रोतों से पेयजल लाना पड़ रहा है। केंद्र व प्रदेश सरकार की जल मिशन योजना से लेकर अन्य योजनाएं भी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विकी डोगरा ने बताया यह बातें उप जिला सुंदरबनी में पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विकी डोगरा ने कही। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी भजभाल पंचायत कि लोग बिजली पानी व खस्ताहाल सड़कों से जूझ रहे हैं। पंचायत के कुछ हिस्सों में लोग वर्तमान समय में भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। शिकायत के बाद भी लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं विभागीय अधिकारियों से दर्जनों बार शिकायत के बाद भी लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बिजली विभाग लोगों को पोल, बिजली तार उपलब्ध नहीं करा रहा, जिस कारण जिन क्षेत्रों में लोगों ने नए घर बनाए हैं उन्हें बिजली लगाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल व समय पर बिजली उपलब्ध हो सके उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने व बिजली व पानी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया जाए। जिससे लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल व समय पर बिजली उपलब्ध हो सके।

Edited By: Himani Sharma