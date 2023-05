राजौरी, जागरण डिजिटल डेस्‍क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 05 मई, 2023 को राजौरी में देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा।

रक्षा मंत्री ने में आर्मी बेस कैंप की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों और सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। जम्मू-कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, थल सेनाध्यक्ष जनरल समीक्षा बैठक के दौरान मनोज पांडे और जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे।

Defence Minister Rajnath Singh took stock of the operational preparedness of Indian Army and the security situation along the border during his visit to the Army Base Camp in Rajouri, J&K today, on May 06. J&K Lt Gov Manoj Sinha, Chief of the Army Staff General Manoj Pande and… pic.twitter.com/36I3azo8oe