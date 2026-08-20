सुंदरबनी पहुंचा बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का चौथा जत्था, 1186 श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा से भव्य स्वागत, गूंजे जयकारे

जागरण संवाददाता, सुंदरबनी। बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के चौथे जत्थे का सुंदरबनी पहुंचने पर श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्थानीय धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ-साथ प्रशासन और स्थानीय लोगों ने विशेष प्रबंध किए।

चौथे जत्थे में कुल 1186 श्रद्धालु शामिल रहे। इनमें 818 पुरुष, 330 महिलाएं, 27 बच्चे तथा 11 साधु-संत शामिल हैं। श्रद्धालुओं के सुंदरबनी पहुंचने पर लोगों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया और बाबा बुढ़ा अमरनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।

यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन उनके लिए आस्था और आध्यात्मिक अनुभूति का विषय हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों की ओर से किए जा रहे स्वागत और सेवा कार्यों की सराहना की।

भोजन, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था श्रद्धालुओं ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की धरती पर धार्मिक यात्राओं के दौरान जिस प्रकार स्थानीय लोग सेवा, सहयोग और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं, वह बेहद प्रेरणादायक है। सुंदरबनी में श्रद्धालुओं के लिए जलपान, भोजन, पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई।