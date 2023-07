Rajouri: घुसपैठ करते आतंकी को जवानों ने किया ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद

Rajouri News सेना के जवानों ने कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया जिसका शव सोमवार शाम को सेना के जवानों ने बरामद कर लिया था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंग लगी होने के कारण तलाशी अभियान को सुरक्षित ढंग से चलाया गया। इस दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद भी सेना के जवानों बरामद किया है।

तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद (File Photo)

जागरण संवाददाता, राजौरी: उप जिला नौशहरा के झंगड़ सेक्टर में सोमवार को भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया था जबकि दो से तीन आतंकी घायल हो गए थे। जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। एलओसी पर चलाई जा रहे तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया है जिसमें एक राइफल, पिस्टल व अन्य सामान शामिल है। जानकारी के अनुसार सोमवार को तीन से चार आतंकियों ने भारतीय क्षेत्र में दाखिल होने का प्रयास किया। सेना के जवानों ने उचित कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया जिसका शव सोमवार शाम को सेना के जवानों ने बरामद कर लिया था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में बारूदी सुरंग लगी होने के कारण तलाशी अभियान को सुरक्षित ढंग से चलाया गया। इस अभियान के दौरान सेना के जवानों ने एक एके 47 राइफल, तीन मैगजीनें, 175 एके राइफल की गोलियां, एक पिस्टल, पिस्टल की दो मैगजीन, पिस्टल की 15 गोलियां, चार हथगोले, संचार उपकरण के साथ साथ भारी मात्रा में खाने पीने का सामान भी बरामद किया है। इस क्षेत्र में सेना द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि अगर घायल आतंकी भारतीय क्षेत्र में कही छिपे हो तो उन्हें ढेर किया जा सके।

Edited By: Mohammad Sameer