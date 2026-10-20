जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मिला हथियारों का जखीरा, 9 ग्रेनेड, AK-47 की मैगजीन और 18 कारतूस बरामद; जांच तेज

जागरण संवाददाता, राजौरी। राजौरी जिले के कोटरंका क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। चोर हिल, पंच गब्बर इलाके में एक गुफा के अंदर छिपाकर रखे गए यूबीजीएल के नौ ग्रेनेड, एके-47 की एक मैगजीन और 18 कारतूस बरामद किए गए। बरामदगी के बाद सुरक्षा बलों ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को कोटरंका तहसील के पंच गब्बर स्थित चोर हिल क्षेत्र में तलाशी के दौरान यह गोला-बारूद मिला। सुरक्षा बलों को गुफा के अंदर संदिग्ध सामग्री छिपाकर रखे जाने का पता चला। जांच करने पर वहां से नौ यूबीजीएल ग्रेनेड, एक एके-47 मैगजीन और 18 कारतूस बरामद हुए। हथियार किसने छिपाए और क्यों? जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां बरामद गोला-बारूद को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार और गोला-बारूद यहां किसने छिपाए थे और इन्हें रखने के पीछे क्या उद्देश्य था।