Jammu: आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, पुंछ में LOC जवानों संग मुठभेड़ में एक सैनिक घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

पुंछ, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जवानों और आंतकियों में मुठभेड़ हो गई। आतंकी एलओसी को पार करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते जवानों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। वहीं, इस झड़प में भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि मुठभेड़ शुक्रवार देर रात गुलपुर सेक्टर के फॉरवर्ड रेंजर नाला इलाके में हुई थी। भारतीय सैनिकों ने घने पत्तों और अंधेरे की आड़ में कम से कम तीन आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते देखा। इसी के साथ ही आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार भी थे।

J&K | Search operations underway in the Poonch sector, after observing suspicious movement along LOC. Indian Army troops cordoned off the area and a brief exchange of fire occurred.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/IedJ9cC63G