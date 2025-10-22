Language
    पुंछ में नशे की स्मगलिंग पर चला पुलिस का 'हंटर, गाड़ी से 478 बोतल रम-व्हिस्की जब्त; फरार हुआ चालक

    By Bhopinder Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    पुंछ पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत काजी मोड़ा क्षेत्र में एक वाहन से 478 बोतलें अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने नाका लगाकर वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक भाग गया। वाहन में रम, व्हिस्की और बीयर की बोतलें बरामद हुईं, जिन्हें अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    पुंछ जिले में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस नाका चेकिंग के दौरान वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की गईं (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, पुंछ। पुंछ जिले में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस नाका चेकिंग के दौरान वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की गईं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि की एक वाहन चालक अवैध शराब ले जा रहा है जिस पर पुलिस स्टेशन पुंछ की एक टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए पुंछ नगर के काजी मोड़ा क्षेत्र से अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, अवैध शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है।

    शाम के समय, पुलिस दल, द्वारा काजी मोड़ा क्षेत्र में एक विशेष नाका स्थापित कर पुंछ नगर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर रखीं। इसी दौरान पुंछ से मंडी की ओर आ रही एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी संख्या नंबर जेके02बीए-4786 को पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया।

    चालक ने इशारे को नजर अंदाज करते हुए और नाके से भाग निकला। नाके पर तैनात पुलिस दल ने तुरंत वाहन का पीछा किया थोड़ी दूरी पर चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गया।

    वाहन का पीछा करते पुलिस दल ने वाहन को जब्त कर गहन जांच करने पर वाहन में लदे समान के नीचे छिपाई गई कुल 478 बोतलें अवैध शराब बरामद की। बरामद शराब में


    64 बोतलें रम (प्रत्येक 750 मिली) 30 बोतलें

    जेके व्हिस्की - (प्रत्येक 750 मिली) 144 बोतलें

    हिमालय रम - (प्रत्येक 180 मिली) 48 बोतलें

    रॉयल स्टैग - (प्रत्येक 180 मिली) 192 कैन

    किंगफिशर बीयर - (प्रत्येक 500 मिली) बरामद की

    जिसे अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। अवैध शराब सहित वाहन को जब्त कर लिया गया है और पुंछ पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम की धारा 48(ए) के तहत एफआईआर नंबर 194/2025 के तहत मामला दर्ज कर फरार चालक की पहचान और गिरफ्तारी करने के प्रयास किया जा रहा है।