Poonch: पुंछ के बाहरी इलाके में संदिग्ध गतिविधियां, सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी

जम्मू, एजेंसी। पुंछ के बाहरी इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। वहीं राजौरी के केसरी हिल जंगल में आतंकियों की तलाश में सुरक्षाबलों का संयुक्त तलाशी अभियान लगातार जारी है, लेकिन अभी तक न तो घायल आतंकी का कोई सुराग मिल पाया है और न ही जंगल में छिपे अन्य आतंकियों का कोई पता चल पाया है।

J&K | Joint search operation by Army and police underway in the outskirts of Poonch after suspicious movement was noticed. The area has been cordoned off.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/k2sjX5jpwO