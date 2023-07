पुंछ, एजेंसी: भारतीय सेना और जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने पुंछ सेक्‍टर में एलओसी पर तलाशी अभियान चलाया है। अधिकारियों ने बताया कि एलओसी पर उन्हें संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। बता दें जम्मू-कश्मीर की पहरीदारी और कोई भी आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। आगे के विवरण की प्रतिक्षा की जा रही है।

#WATCH | J&K: A search operation of the Indian Army and J&K Police is underway along LOC in the Poonch sector after suspicious movement was observed at LOC

