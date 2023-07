Jammu Kashmir पुंछ जिले की मंडी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र साब्जियां ब्लाक के गली मैदान गांव से पाकिस्तानी जिंदा मोर्टार शैल बरामद हुआ सूचना मिलते ही सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे और मोर्टार शैल को अपने कब्जे में लिया। बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शैल को पत्थरों से निकाल कर अपने कब्जे में लेते हुए घरों से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर निष्क्रिय कर दिया।

पुंछ में LOC के पास मिला जिंदा पाकिस्तानी मोर्टार शैल, सुरक्षा बलों ने कब्‍जे में लिया

Your browser does not support the audio element.

पुंछ, संवाद सहयोगी: पुंछ जिले की मंडी तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र साब्जियां ब्लाक के गली मैदान गांव से पाकिस्तानी जिंदा मोर्टार शैल बरामद हुआ सूचना मिलते ही सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे और मोर्टार शैल को अपने कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर बाद लगभग तीन बजे के करीब साब्जियां ब्लाक के गली मैदान क्षेत्र में नदी के नजदीक पत्थरों में ग्रामीणों को जिंदा पाकिस्तानी मोर्टार शैल दिखाई दिया। गांव के लोगों ने सुरक्षा बलों को किया सूचित मोर्टार शैल दिखाई देते ही गांव के लोग वहा इकट्ठा हो गए और बच्चों को वहां से दूर रहने को कहा और सुरक्षा बलों को सुचित किया गया। सूचना मिलते ही साब्जियां पुलिस चौकी अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस दल और सेना की 40 राष्ट्रीय राईफल बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे और हालात को देखकर लोगों को वहां से दूर कर सेना के बम निरोधक दस्ते से संपर्क कर मौके पर बुलाया गया। काफी पुराना था मोर्टार शैल बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शैल को पत्थरों से निकाल कर अपने कब्जे में लेते हुए घरों से दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर निष्क्रिय कर दिया। बताया जा रहा की मोर्टार शैल काफी पुराना होने के कारण जंग लगा हुआ है जिस कारण उसे निष्क्रिय करने के लिए सेना के बम निरोधक दस्ते से संपर्क किया गया और शाम को सुरक्षित ढंग से उसे निष्क्रिय किया गया।

Edited By: Himani Sharma