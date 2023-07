पूंछ के सिंदाराह और मैदाना में सेना व आतंकियों के बीच फिर शुरू हुई मुठभेड़, इलाकों की हुई घेराबंदी

पुंछ, जागरण संवाददाता। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील के जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिंदाराह के टाप जंगली इलाके में सुरक्षा बलों को सूचना मिली की इस जंगल में आतंकियों का दल छुपा हुआ है। खुफिया सूचनाओं पर सेना और पुलिस की एसओजी की टीम द्वारा इलाके पर नजर रखते हुए जंगली क्षेत्र की घेराबंदी कर जंगलों को खंगालना शुरू किया गया तलाशी अभियान सोमवार देर शाम तक चलता रहा।

शाम को लगभग छह बजे के करीब सुरक्षाबलों ने जंगल के भीतर संदिग्ध हरकत देखे जाने के बाद सुरक्षाबलों ने उस क्षेत्र की घेराबंदी करनी चाहिए जिस पर आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी आतंकियों द्वारा गोलीबारी के बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी चल रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो से तीन आतंकियों के दल की सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था समाचार लिखें जाने तक किसी प्रकार की कामयाबी की सूचना नहीं मिली, लेकिन आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी थी और जंगली क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई है। कहीं अंधेरे और खराब मौसम का लाभ उठा कर भागने में सफल न हो इसके लिए ड्रोन से जंगल पर नजर रखी जा रही है।

