    पुंछ में आर्मी के JCO की हार्ट अटैक से मौत, खारी पोस्ट पर था तैनात

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:47 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में खारी पोस्ट पर तैनात भारतीय सेना के एक जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) की हार्ट अटैक से दुखद मौत हो गई। इस घटना से सेना में शोक की लहर है।

    जेसीओ की मौके पर ही मौत हो गई थी।

    डिजिटल डेस्क, पुंछ। पुंछ जिले के खारी इलाके में तैनात आर्मी के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने वाले की पहचान कैप्टन (ऑर्डिनरी) तालिब हुसैन के तौर पर हुई है। वह हवेली तहसील के पुंछ पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस पोस्ट खारी में तैनात थे। 

    खबर है कि उन्हें पोस्ट पर ही जोरदार हार्ट अटैक आया। उनके साथियों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि जेसीओ की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। 

    आपको बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कश्मीर के बारामूला ज़िले के सिंहपोरा इलाके में एक माह पहले देर रात हार्ट अटैक से बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) के एक जवान की मौत हो गई। 

    अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले की पहचान कांस्टेबल चपाती नवीन के तौर पर हुई थी, जो स्वर्गीय चपाती पज़ेटी के बेटे थे और VPO मुथुकुरु कटपा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। 

    वह 28 साल के थे और 185 बटालियन BSF, सिंहपोरा, बारामूला में तैनात थे। हादसे के समय जवान बेहोश पाया गया जिसके तुरंत बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 