पुंछ में आर्मी के JCO की हार्ट अटैक से मौत, खारी पोस्ट पर था तैनात

डिजिटल डेस्क, पुंछ। पुंछ जिले के खारी इलाके में तैनात आर्मी के एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर (JCO) की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने वाले की पहचान कैप्टन (ऑर्डिनरी) तालिब हुसैन के तौर पर हुई है। वह हवेली तहसील के पुंछ पुलिस स्टेशन के तहत पुलिस पोस्ट खारी में तैनात थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खबर है कि उन्हें पोस्ट पर ही जोरदार हार्ट अटैक आया। उनके साथियों ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया परंतु डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि जेसीओ की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।