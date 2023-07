Jammu: पुंछ में LOC के पास सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधि की मिली थी सूचना

Jammu भारतीय सेना के जवानों ने पुंछ में सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आगे के गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी जिसको देखते हुए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था।

पुंछ में LOC के पास सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन

Your browser does not support the audio element.

पुंछ, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर की पहरीदारी और कोई भी आतंकी गतिविधि को नाकाम करने के लिए भारतीय जवान 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहते हैं। वहीं, आज भी समय रहते ही जवानों ने पुंछ में सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल, सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आगे के गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। संदिग्ध गतिविधि की मिली थी सूचना अधिकारियों ने बताया कि एलओसी के पास आगे के गांव में उन्हें संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के फौरन बाद सुबह करीब नौ बजे बालाकोट सेक्टर के डाबी धरती इलाके में सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि गांव सीमा बाड़ के आगे स्थित है और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक तलाशी अभियान जारी था। ॉ

Edited By: Preeti Gupta