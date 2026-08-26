जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत; कई घायल
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
HighLights
पुंछ के सुरनकोट में बुधवार को सड़क हादसा हुआ
हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई
कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
जागरण संवाददाता, पुंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में बुधवार (26 अगस्त, 2026) को एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।
इस हादसे को लेकर अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शिएंद्रा इलाके के पास हुआ। उन्होंने कहा कि कम से कम 6 लोगों की मौत की आशंका है और चार से पांच लोग घायल हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है।
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