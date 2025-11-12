कठुआ में खाद की किल्लत के बीच शुरू की गेहूं की बोआई, किसानों की टेंशन बरकरार

संवाद सहयोगी, हीरानगर। उपमंडल के किसानों ने बरसात के मौसम में खराब हुई बासमती धान की फसल की कटाई तैसे-तैसे पूरी कर ली है, लगभग पांच प्रतिशत कटाई ही शेष रह गई है। धान की फसल पहले ही बाढ़ और भारी बारिश, आंधी की मार झेल चुकी थी, जिससे उत्पादन में काफी गिरावट आई। किसानों की उम्मीदें अब गेहूं की फसल पर टिकी हैं, लेकिन इस समय डीएपी खाद की किल्लत ने नई चिंता खड़ी कर दी है।

उपमंडल में करीब दस हजार हेक्टेयर भूमि पर हर वर्ष गेहूं की बोआई होती है। ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्र के किसान नवंबर के पहले सप्ताह से ही बोआई शुरू कर देते हैं, ताकि सही समय पर फसल तैयार हो सके।