Jammu Kashmir कठुआ जिले के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्याओं ने एक बार फिर हंगामा कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों पर रोहिंग्याओं ने पथराव कर दिया जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जम्मू में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को सुरक्षा के लिए खतरा बनते देख वापस म्यांमार भेजने के लिए हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रखा गया था।

हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्याओं ने पुलिस पर पथराव किया है। (फाइल फोटो)

कठुआ, जागरण संवाददाता। जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्याओं ने एक बार फिर हंगामा कर दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों पर रोहिंग्याओं ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इससे पहले भी हीरानगर उप जेल में बने होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्याओं ने हंगामा किया था और रात के खाने का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि, सूचना मिलने पर अधिकारियों का अमला जेल पहुंचा था और उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया गया था। गौरतलब है कि जम्मू में पिछले कई सालों से अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को सुरक्षा के लिए खतरा बनते देख वापस म्यांमार भेजने के लिए 2 साल पहले हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रखा गया था। अब ये करीब 267 रोहिंग्या अब सरकार के लिए परेशानी बनने लगे हैं। बार-बार रिहाई की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से होल्डिंग सेंटर के अंदर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। खबर पर अन्य विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है...

