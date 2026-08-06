पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे के अपमान का आरोप, कठुआ में शिकायत दर्ज

संवाद सहयोगी, कठुआ। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान के आरोप को लेकर गुरुवार को कठुआ थाना में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

शिकायत में कहा गया है कि एक सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान तिरंगे के कथित अपमान की घटना सामने आई, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा, 'तिरंगा देश की आन, बान और शान है और उसके सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।'