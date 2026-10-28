जम्मू-कश्मीर के कठुआ में सड़क चौड़ीकरण का काम दोबारा शुरू, 60 गांवों की राह होगी आसान

संवाद सहयोगी, हीरानगर। सीमावर्ती क्षेत्र के करीब 60 गांवों के लोगों को जल्द आवागमन की बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। ओल्ड सांबा-कठुआ मार्ग से हीरानगर कस्बे तक तीन किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का काम दोबारा शुरू हो गया है।

नाबार्ड के तहत करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क के चौड़ा होने से ग्रामीणों को संकरी सड़क पर हादसों के खतरे से राहत मिलेगी। वहीं, तीन पुलियों के निर्माण से बरसात के दौरान नाले में पानी का स्तर बढ़ने पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने की समस्या भी कम होगी।

लोक निर्माण विभाग के एईई मोहम्मद कबीर के अनुसार, बरसात से पहले पुलियों के निर्माण का काम शुरू किया गया था, लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए एक पुली बनाने के बाद इसे रोकना पड़ा था। अब निर्माण कार्य दोबारा तेजी से शुरू कर दिया गया है। नाबार्ड के तहत करीब चार करोड़ रुपये की लागत से सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और इस पर 20 फुट चौड़ी तारकोल की परत बिछाई जाएगी। इसके साथ ही तीन पुलियों का निर्माण भी किया जाएगा। गौरतलब है कि यह सड़क सीमावर्ती क्षेत्र के करीब 60 गांवों को हीरानगर कस्बे और उपमंडल मुख्यालय से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। सड़क संकरी होने के कारण यहां वाहनों की आवाजाही के दौरान हादसों का खतरा बना रहता था।