दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कठुआ, रेल यात्रियों के सामानों और वाहनों की जांच जारी, बॉर्डर पर भी चौकस नजर

जागरण संवाददाता कठुआ। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरा कठुआ जिला हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को लखनपुर में पुलिस ने विशेष नाका लगाकर जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों की गहन तलाशी ली। लखनपुर पुलिस ने न केवल लखनपुर में, बल्कि आसपास के पंजाब से जुड़े क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया।

कठुआ रेलवे स्टेशन पर खोजी कुत्तों की मदद से रेलवे पुलिस और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर विशेष तलाशी अभियान चलाया। स्टेशन परिसर से लेकर रेलवे लाइनों तक को खंगाला गया। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामानों की भी जांच की गई। आने-जाने वाली ट्रेनों में भी सुरक्षा जांच की गई। हीरानगर, राजबाग और कठुआ पुलिस स्टेशनों की टीमों ने नेशनल हाईवे पर जगह-जगह नाके लगाकर आने-जाने वालों की गहन तलाशी ली। हीरानगर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांवों में तलाशी अभियान चलाया।

खासकर सीमा से सटे गांवों में लोगों से पूछताछ की गई। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के देखे जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की गई। एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। पुलिस की टीमें सतर्क हैं। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी को भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। सीमा पार से घुसपैठ के रास्तों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए बीएसएफ और सेना के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।