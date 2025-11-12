Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कठुआ, रेल यात्रियों के सामानों और वाहनों की जांच जारी, बॉर्डर पर भी चौकस नजर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद कठुआ जिला हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने लखनपुर में वाहनों की तलाशी ली और रेलवे स्टेशन पर भी जांच की गई। हीरानगर पुलिस ने सीमावर्ती गांवों में तलाशी अभियान चलाया। एसएसपी ने बताया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीमा पार से घुसपैठ पर नजर रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता कठुआ। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरा कठुआ जिला हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को लखनपुर में पुलिस ने विशेष नाका लगाकर जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के वाहनों की गहन तलाशी ली। लखनपुर पुलिस ने न केवल लखनपुर में, बल्कि आसपास के पंजाब से जुड़े क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कठुआ रेलवे स्टेशन पर खोजी कुत्तों की मदद से रेलवे पुलिस और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर विशेष तलाशी अभियान चलाया। स्टेशन परिसर से लेकर रेलवे लाइनों तक को खंगाला गया।

    स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामानों की भी जांच की गई। आने-जाने वाली ट्रेनों में भी सुरक्षा जांच की गई। हीरानगर, राजबाग और कठुआ पुलिस स्टेशनों की टीमों ने नेशनल हाईवे पर जगह-जगह नाके लगाकर आने-जाने वालों की गहन तलाशी ली। हीरानगर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांवों में तलाशी अभियान चलाया।

    खासकर सीमा से सटे गांवों में लोगों से पूछताछ की गई। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के देखे जाने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की गई।

    एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। पुलिस की टीमें सतर्क हैं। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले किसी को भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। सीमा पार से घुसपैठ के रास्तों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए बीएसएफ और सेना के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही जम्मू जोन के आइजी भीमसेन टूटी ने हीरानगर सेक्टर का दौरा कर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए किए गए बंदोबस्त की समीक्षा की थी।

    अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानों को सिखाएं सबक:

    ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत ने उस पर तरस खाकर ऑपरेशन सिंदूर में संघर्ष विराम कर लिया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसे फिर से शुरू करके पाकिस्तान को तहस-नहस किया जाए। आतंकवाद को पूरी तरह से कुचला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि देश में बैठे गद्दारों से भी सख्ती से निपटना चाहिए, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों के इशारे पर देश में इस तरह के हमले करवाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।