Kathua News: नाज दरिया में लगे तारकोल प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार; बड़ा हादसा टला

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक तारकोल प्लांट में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जब आग लगी तो पूरे इलाके में धुआं ही धुआं हो गया। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। लोगों में एक समय के लिए दहशत बन गई। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया।

नाज दरिया में लगे तारकोल प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार

Your browser does not support the audio element.

बिलावर/कठुआ, संवाद सहयोगी। नाज दरिया पूरन चंद एंड संस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तारकोल प्लांट में मंगलवार को उस समय अचानक आग लग गई, जब प्लांट में ब्लैक टॉप के लिए तारकोल को तैयार किया जा रहा था। नाज दरिया से निकल रही आग की लपटों से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं गर्म हो गई थी। मंगलवार दोपहर को नीलम होटल के साथ लगते नाज दरिया स्थित पूरन चंद एंड संस कंस्ट्रक्शन कंपनी के तारकोल प्लांट में अचानक उस समय आग लग गई जब तारकोल प्लांट में तारकोल को प्यार किया जा रहा था। क्षेत्र में बना दहशत का माहौल प्लांट से निकलने वाले काले धुएं से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लोग बड़ी संख्या में प्लांट की ओर निकल गए थे। सूचना मिलते ही एसडीपीओ बिलावर सुरिंदर खडीयाल, थाना प्रभारी बिलावर इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह तहसीलदार बिलावर पंकज शर्मा मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक तारकोल प्लांट में आग लगी रही, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। काफी मशक्कत के बाद तारकोल प्लांट में लगी आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि समय रहते की आग पर काबू पा लिया और इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। एसडीपीओ बिलावर सुरेंद्र खड़ीयाल ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। कहां पर कोताही हुई है, वहां-वहां कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Rajat Mourya