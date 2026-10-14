जम्मू: कठुआ में नशा तस्कर ने 16 महीने में फिर खड़ा किया मकान, प्रशासन ने दोबारा तोड़ दिया; राजस्व विभाग पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, कठुआ। जम्मू में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मंगलवार को चक द्राबां खान में एक तस्कर के घर को फिर से तोड़ दिया। सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से मकान गिरा दिया गया। तस्कर के परिवार ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई पूरी कर ली गई।

हैरानी की बात यह है कि बीते वर्ष 25 जुलाई को भी प्रशासन ने तस्कर के घर को तोड़ा था। 16 महीनों में ही उसने दोबारा उसी जगह पर मकान खड़ा कर दिया, जहां पहले था और किसी को खबर तक नहीं हुई।

सवाल यह भी उठ रहा है कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को इसका पता क्यों नहीं चला, जबकि कहीं पर भी कोई निर्माण होने से पहले विभाग से अनुमति ली जाती है। दोबारा मकान बनाने की जानकारी मिलते ही हरकत में आया प्रशासन बताया जा रहा है कि एक हफ्ता पहले ही इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन तक पहुंच गई थी कि तस्कर ने दोबारा घर बनाया है, जोकि मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। पुलिस ने जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया और प्रशासन की अनुमति से मंगलवार को यह कार्रवाई की गई।